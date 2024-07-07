نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور للفنانة هنا الزاهد برفقة الفنان احمد حاتم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان احمد حاتم صوره تجمعه بالفنانه هنا الزاهد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكان يبارك احمد حاتم لهنا الزاهد على تركيب السنان الجديده وعلق قائلًا، الف مبروك على السنتين الجداد.

وفورًا من نشر الصوره تفاعل الجمهور عليها وبادروا بالتعليق وكانت أبرز تعليقات الجمهور على الصورة، أحلى كابلز، اتجوزوا بقى، بنحب هنا الزاهد مع احمد حاتم جدا.

وعرض للنجمة هنا الزاهد في السينمات خلال موسم عيد الفطر الماضى، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي جمعها بالفنان هشام ماجد والفنان محمد ثروت وتأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي. وقد حقق الفيلم نجاحًا لافتًا، حيث وصلت إيراداته إلى 60 مليون جنيه قبل رفعه من دور العرض هذا الأسبوع استعدادًا لاستقبال أفلام موسم عيد الأضحى 2024.

و يذكر أن هنا الزاهد اعتذرت مؤخرًا عن استكمال عرض مسرحية ميمو مع النجم أحمد حلمي، بسبب ارتباطها بأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد استمرار عرض المسرحية فى مصر بعد اجازة عيد الأضحى، والعرض بطولة أحمد حلمي، وانضمت الفنانة أسماء جلال، ويشارك فى البطولة حمدي الميرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، وتأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

و ينتهي الفنان احمد حاتم من تصوير فيلم "قصر الباشا" ويحتفلوا بحضور أبطال العمل، ويعد فيلم "قصر الباشا" بمثابة عودة للمخرج محمد بكير إلى السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم عروستي، وكان من بطولة أحمد حاتم، صابرين، جميلة عوض، أسماء جلال، محمود البزاوي، ندا أكرم، زينب غريب، هند عبد الحليم، بسنت النبراوي، مروان يونس، تأليف مصطفى البربري.