نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... ناصيف زيتون يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم المطرب ناصيف زيتون تريند محركات بحث جوجل، فور انتشار صور حفل زفافه على الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بعد قصة حب بينهما.

كشف الفنان السوري ناصيف زيتون عن الصور الرسمية من جلسة تصوير حفل زفافه على الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة.

وشارك ناصيف زيتون جمهوره ومحبيه فرحته ونشر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" بعد أن بحث جمهوره كثيرا عن أي صورة من صور الزفاف.

وأرفق بالصور تعليقا قال فيه:"السيد والسيدة زيتون 1/07/2024".

احتفال ناصيف زيتون بحفل زفافه على دانييلا

وكان ناصيف زيتون احتفل بزفافه على دانييلا رحمة في أول يوليو الجاري.

واقتصر حفل زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة على الأهل والأصدقاء المقربين وتم منع التصوير ووضع هواتف المدعويين في محفظات لا يمكن إستخدام الكاميرات من خلالها.



وأقيم حفل الزفاف في لبنان وارتدت دانييلا رحمة فستان زفاف من تصميم نيكولا جبران.

وعاش ناصيف زيتون ودانييلا رحمة قصة حب بعيدا عن الإعلام وحافظا على سريتها طويلا، حتى أنه لم تنشر أي صورة لهما معا، وحتى في حفل زفافهما تمكنا من الحفاظ على سريته وخصوصيته وأن يكون الاحتفال مع الأهل والأصدقاء دون تواجد إعلامي أو تصدر للتريند.



آخر أعمال الفنان ناصيف زيتون



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ناصيف زيتون، هي مشاركته في أغنية ما في ليل، مع الفنانة رحمة رياض،

الأغنية من كلمات فادي مرجان، ألحان حسان عيسى، توزيع عمر صباغ،وإنتاج شركة ناصيف زيتون T-start، وتم تصوير الفيديو كليب بين لبنان وتركيا تحت عدسة المخرج ريشا سركيس.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: يوم الغابو عيونك عني شو تمنيت، الأرض تنشق وتبلعني وياما بكيت، عمري بعدك حرفيًا تمشاية حال، يا ريت ترجع ما تنفع بس يا ريت، مافي ليل يجاري ليلي ما في ليل، ما في ويل يوازي ويلي ما في ويل.

