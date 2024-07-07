فاطمة عيد:"لو الزوجة غلطت في زوجها يبقى الدنيا خربت"



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة فاطمة عيد خلال تصريحات تلفزيونية عن سر استمرار زواجها 50 عامًا والحب المتبادل بينها وبين زوجها على مدار هذه الأعوام.

وقالت: "اللي يخلي الحب يستمر 50 سنة، الأدب بين الطرفين حتى لو الزوج غلط الزوجة المفروض تسامحه وما تغلطش زيه، لأن لو الزوجة غلطت في زوجها يبقى الدنيا خربت، هو راجل له القدسية بتاعته وله كيانه واحترامه وكل حاجة حلوة تخلي الواحدة تحطه فوق راسها".

وأضافت: "مينفعش الزوجة تقل بأصلها مع زوجها وترفع عليه قضايا أو دعوى خلع مهما كان زوجها وحش، مفيش داعي ننشر غسيلنا الوحش للناس ونغلط في بعض، والأدب أفضل من العلم ولو معاها 100 شهادة ومش مؤدبة تبلعهم وتشرب ميتهم".

وتابعت:"زوجي هو أخويا وحبيبي وصاحبي وكل ما أملكه في الدنيا هو زوجي، وطالما فيه احترام متبادل مفيش غلط بيبحصل، ومينفعش الست تقل أدبها على زوجها وتفرج عليه الناس، ولو أنا اتعصبت على زوجي في ساعتها بنصفى، ولو هو غلطان بييجي يبوس راسي ويقولي أنا غلطت في حقك سامحيني وما تزعليش مني".

الست هي اللي بتدفع الراجل للنكد



وأشارت:" الست هي اللي بتدفع الراجل للنكد والراجل مش هيبادر بالنكد من غير سبب، لازم الزوجة نرفزته ووصلته لكده وهو استحالة يزعق لها من الباب للطاق إلا إذا كانت هي بتستفزه وفيه ستات نكدية وأنا بقول شهادة هتحاسب عليها، زوجك هو كل ما تملكيه في الدنيا، لزومه إيه لما نزعل ننشر غسيلنا الوحش".

الرجال قوامون على النساء

وواصلت:" بالعكس الرجال قوامون على النساء، الراجل راجل والست ست مهما كان كيانك لو عندك كنوز الدنيا ومعندكيش أخلاق يبقى ملعون أبو الفلوس اللي ما تسعدش صاحبها، ولو مش معاها إلا قوت يومها ومؤدبة وأخلاقها عالية وبتراعي ربنا في جوزها وولادها يبقى الحياة بتستمر وحاجة تشرح القلب الحزين".

