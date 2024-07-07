نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق العرض الأول الخاص لفيلم "عصابة الماكس" في السعودية بحضور نجوم العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنطلق العرض الأول الخاص لفيلم "عصابة الماكس" يوم الاثنين الماضي الموافق 1 يوليو في العاصمة السعودية الرياض، بحضور النجوم احمد فهمي ومحمد اسامه (اوس اوس) ولبلبة وعدد كبير من نجوم السينما والتليفزيون ومشاهير السوشيال ميديا في السعوديه، وذلك في ڤوكس سينما واجهة روشن. وجذب الفيلم عددًا كبيرًا من المشاهدين ومحبي السينما وتم ايضًا انطلاق العرض الأول الخاص في مدينة جدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 يوليو في ڤوكس سينما جدة بارك، ليكون بذلك متاحًا من يوم الخميس 4 يوليو لمحبي السينما في المملكة العربية السعودية.



حيث قامت مجموعة كبيرة من وسائل وقنوات الصحافة والاعلام والقنوات الفضائية الرسميه والدولية بتغطية الحدث علي السجادة الحمراء في مدينتي الرياض وجدة.



و يقدم فيلم "عصابة الماكس" المرتقب للمشاهدين تجربة سينمائية استثنائية، حيث يجمع بين الإثارة والكوميديا بطريقة مميزة. يشارك في البطولة نخبة من النجوم، منهم أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صالح، محمد لطفي، أحمد فهيم، ومصطفى بسيط، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف المميزين مثل أحمد السقا وهشام ماجد، مما يزيد من جاذبية الفيلم ويعد بتقديم أداء متميز.

الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، ومن إخراج حسام سليمان، وإنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ما يضمن تقديم عمل متكامل بالاشتراك مع ليجنسيبرودكش من حيث الجودة الفنية والإنتاجية.



أحداث الفيلم

وتدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار من الأكشنوالكوميديا حول "الماكس"، الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة. تتعقد الأمور عندما يتورط في عملية كبيرة تتطلب الاستعانة بمجموعة لمساعدته في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية. يُظهر الفيلم مزيجًا من الإثارة والتشويق مع لمسات كوميدية تجعل منه تجربة ممتعة للجمهور.



يذكر أن فيلم عصابة الماكس تم إطلاقه عبر واحدة من أكبر الشركات الموزعة للأفلام في المنطقة وهي Empire Entertainment إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع الأفلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث مثلت عدد واسع من الأستوديوهات الكبرى على مدار المائة عام الماضية. ومع وجود Pictures Sony وStar Studios في قلب عملياتها، تقوم Empire أيضًا بتوزيع عدد كبير من الأفلام العربية بالإضافة إلى المشاركة في إنتاج مشاريع مختلفة لتلبية الطلب المتزايد على المحتوى الإقليمي المتنوع )