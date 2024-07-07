تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد منير في مهرجان العلمين الدولى بدورته الثانية



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الكينج محمد منير لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى العلمين يوم 12 يوليو.

حيث طرحت شركة تذكرني أسعار تذاكر حفل محمد منير، والمقرر إقامته يوم 12 يوليو المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الدولي بدورته الثانية، والذي يستمر خلال الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس.

أسعار تذاكر حفل محمد منير في مهرجان العلمين

ونشرت شركة تذكرني عبر موقعها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، أسعار تذاكر حفل محمد منير ضمن فعاليات مهرجان العلمين الدولي، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، وجاءت التذاكر بـ فئتين، وهما:

600 جنيه سعر التذكرة العادية

80 ألف جنيه سعر الصالة، والصالة تستوعب 10 أفراد.

أبرز النجوم المشاركين في العلمين

وتشمل فعاليات مهرجان العلمين الدولي في دورته الثانية، مجموعة من الحفلات الغنائية للنجوم المصريين والعرب، ومن أبرزهم: تامر حسني، عمرو دياب، كاظم الساهر، ويجز، وغيرهم، بجانب حفل محمد منير المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل 12 يوليو.

كما تشهد فعاليات مهرجان العلمين عرض مجموعة من المسرحيات، ومنها مسرحية السندباد بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، ومسرحية التلفزيون بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم وأوس أوس، ومسرحية عملوها إزاي، بطولة كريم محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، وحمدي الميرغني.