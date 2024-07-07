نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عن تعاونه مع شيكو بهذا العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ خطة هيئة الترفية للمرحلة المقبلة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر.



وقال: تعاقدت مع شيكو على تقديم فيلم بعنوان تافه جدًا، نبدأ التحضير له قريبًا، وهو عمل كوميدي.



شيكو يبدأ تحضيرات بمسلسل اللعبة 5



كشف المخرج معتز التوني عن بدء تحضير صناع اللعبة للموسم الخامس من المسلسل الكوميدي خلال الفترة الماضية.



وقال:"من المقرر أن نبدأ تصوير أولي مشاهد المسلسل خلال سبتمبر المقبل، والعمل سيشهد انضمام أبطال وضيوف شرف جدد إلي جانب الأبطال الأساسيين".

آخر أعمال شيكو



والجدير بالذكر آخر أعمال شيكو مسلسل خالد نور وولده نور خالد، والذي حصد المركز الأول في ترتيب Top 10 على شاهد، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، مكون من 15 حلقة فقط، وعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.



أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد



والعمل كان من بطولة كل من شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، شريف رمزي، آية سماحة، دنيا ماهر، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله وحمزة العيلي، والعمل ومن تأليف كريم كمز، وإخراج محمد أمين، في أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية.