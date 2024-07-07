نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد... كارول سماحة تحيي حفلًا غنائيًا في تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة بمهرجان الحمامات بـ تونس بدورته الـ58 يوم 20 يوليوالجارى،



وكشفت الصفحة الرسمية للمهرجان عن نفاذ جميع تذاكر كارول سماحة بعد ساعات من طرحها، وتقدم سماحة باقة مميزة من أغانيها.



كارول سماحة أحيت حفلا بمهرجان موازين

النجمة كارول سماحة أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازيين الذى أقيم مؤخرا بالمغرب، كما أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة مؤخرًا، حفلًا غنائيًا فى لبنان، وقدمت خلاله مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها الذى تفاعل معها وردد كلمات أغنياتها.



آخر أعمال كارول سماحة

والجدير بالذكر آخر أعمال كارول سماحة أغنية بوسة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي،

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب، والعمل من إخراج بتول عرفة.

كلمات أغنية بوسة



على طريقتى حبيبي بحبك

واللي يحبك أحبه كمان

على طريقتي بقول وبدلع

واللي يِدلع مُش خسران

أنا بحبك وبأنانية

أيوة ده عشق واصل لجنون

يعني إستحمل غيرتي شوية

مانت عيونك أحلى عيون

ليا طريقتي بقى

طب بوسة بوسة بوسة

بوسة بوسة من هِنا

بوسة بوسة بوسة يالا خُدها بالهنا

بوسة بوسة بوسة بوسة بوسة من هِنا

بوسة يا حبيبي يالا خُدها بالهنا

حالًا غمض عينيك

لسه في مُفاجأه ليك

دي كمان دي كمان

دي عشان خاطري انا

حبيبي من غير أي مُناسبة

إنت أعز وأغلى حبيب

في ناس ياما بِتحب بنِسبة

وأعمل ايه فقلبي الحبّيب

ليا طريقتي بقى

طب بوسة بوسة بوسة