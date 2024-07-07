نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مروة أنور تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانة مروة أنور تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار صور خطوبتها على وسائل التواصل الاجتماعي، من شاب خارج الوسط الفني.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المعلومات عن مروة أنور





نجحت الفنانة مروة أنور في خطف قلوب الجماهير بعد مشاركتها في أكثر من عمل فني، فمن المعروف عن مروة عشقها للفن منذ صغرها،

قدمت أول دور في حياتها الفنية وهي الصف الأول الثانوي، من خلال عرض مسرحي اسمه ابن النهر عن قصة سيدنا موسى،وشقيقها الفنان الشاب خالد أنور.

أول أعمالها الدرامية كان عام 2018 من خلال مسلسل عوالم خفية، ولديها هوايات أخرى بعيدة عن الفن، مثل الغناء وعزف البيانو، وتخرجت من كلية الإعلام.

أبرز أعمال مروة أنور



استحوذت على قاعدة جماهيرية واسعة من خلال مشاركتها بهذه الأعمال أبرزها عوالم خفية، ضل راجل، حكايات بنات، لمس أكتاف، مليحة، وغيرها من الأعمال.

آخر أعمال مروة أنور

والجدير بالذكر آخر أعمال مروة أنور، مسلسل مليحة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة،وجسدت مروة دور فريدة وكانت تدور قصة حب بينها وبين الفنان أمير المصري ضمن أحداث المسلسل، وهو من بطولة ميرفت أمين، ودياب والفلسطينية سيرين خاص.