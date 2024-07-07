بعد دعمه لفيلم شمس الزناتي... محمد إمام يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان محمد إمام عن توجيه رسالة شكر وتقدير للمستشار تركي آل الشيخ بعد مساندته بتقديم فيلم شمس الزناتي،



حيث شارك "إمام" جمهوره بفيديو من لقاء تركي آل الشيخ يكشف عن تعاونه مع محمد إمام وتفاصيل فيلم شمس الزناتي مراهنا على نجاحه نجاحا غير مسبوق من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:"شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمك وحماسك لفيلم شمس الزناتي، واصرارك على صناعة أفلام عربي بمواصفات عالمية".

وأضاف:"إن شاء الله هتشوفوا فيلم ميتعملش زيه قبل كده انتظروا مفاجآت كثير".



تعليقات الجمهور على منشور محمد إمام

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، أن شاء الله هيكون تريند، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد إمام

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد إمام فيلم اللعب مع العيال،وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي،

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ علام، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويسجل فيلم اللعب مع العيال التعاون الأول بين محمد إمام مع المخرج شريف عرفة بعدما سبق وعمل والده عادل إمام مع عرفه في 5 أفلام، من أبرز ما قدمه وهي: "اللعب مع الكبار"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيرًا "النوم في العسل" عام 1997، ليعود إمام للعمل مع شريف عرفة بعد 26 سنة من تعاون والده معه.

