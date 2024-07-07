اغنية الناس الحلوة لـ ديانا حداد تتجاوز النصف مليون مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 08:25 صباحاً - تجاوزت أغنية الناس الحلوة للفنانة ديانا حداد حاجز الـ 500 ألف مشاهدة عبر يوتيوب بعد ايام من طرحها، ما جعلها تحتل التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقت قصير.

من جانبها، أعربت ديانا حداد عن سعادتها بالاستجابة الإيجابية التي تلقتها من الجمهور، حيث قالت: "منذ طرحي أغنية الناس الحلوة وأنا أتلقى إشادات من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وفرحت لاستخدامهم الأغنية كوميكس على فيديوهات السوشيال ميديا".

أغنية «الناس الحلوة»

أغنية "الناس الحلوة" من كلمات الشاعر محمود فاروق، وألحان مدين، وتعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر.

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وتقول كلماتها:

"السهر والناس الحلوة،

غنوة عمّالة تجيب غنوة،

كل مادا القعدة بتحلى،

لسه ليلنا طويل،

طب ياليل اهدالي وهدّي،

واحدة واحدة وبشويش عدّي،

طول براحتك متّع قلبي،

عيشه التفاصيل،

الليلة ليليتنا،

حلوة فرحتنا،

سهرة صبّاحي،

عالية ضحكتنا".