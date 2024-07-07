نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر شيرين عبدالوهاب للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة شيرين عبدالوهاب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" في السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تحريرها محضر يفيد بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.

تفاصيل واقعة الضرب بين شيرين وحسام حبيب

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد حررت محضر بقسم التجمع الخامس، ضد طليقها المطرب حسام حبيب، بعد التعدي عليها بالضرب، فجر أمس، داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس؛ لوجود خلافات مالية بينهما والسبب يرجع إلى الخلاف على ملكية استديو مشترك بينهما.

وكشف التقرير الطبي أن شيرين أصيبت بعدة جروح خطيرة بعد اعتداء طليقها عليها في عدة أماكن في جسمها أبرزها جروح في الرأس وتجمعات دموية في العين وكدمات بالقدم، بعد نقلها للمستشفى وتلقي العلاج.





تفاصيل القبض على حسام حبيب



وألقت قوات الأمن القبض على الفنان حسام حبيب وذلك بعد تداول أخبار اعتداؤه على الفنانة شرين عبدالوهاب، مما ادى إلى اصابتها بجروح خطيرة في الرأس وضربها بـ “البوكس”، مما أدى إلى دخولها المستشفى وتحرير محضر ضده.

وقد قام حسام حبيب بنشر فيديو يدين به شيرين لجهات التحقيق حيث تبين في الفيديو أن شيرين عبد الوهاب هي من قامت بتكسير الشقة التي تستخدمها كاستدوديو تسجيل الأغنيات الخاصة بها.