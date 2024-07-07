انطلاق تصوير فيلم Alpha لعاليا بهات

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الإعلان عن انطلاق تصوير تصوير مشاهد فيلم Alpha أحدث المشاريع السينمائية للنجمة الشابة عاليا بهات.

ووفق إنديا توداي، الفيلم ستدور أحداثه في إطار من الجاسوسية والتشويق، بمشاركة شارفاري ويج، ومن إخراج شيف روايل.

وتستعد النجمة عاليا بهات لخوض تجربة الانتاج السينمائي للمرة الأولى في مسيرتها الحافلة، بعد أن وقع اختيار المنتج كاران جوهار عليها لتكون منتجة منفذة لعمل سينمائي جديد يطرح بعنوان "جيجرا".

ووفق موقع إنديا توداي، هذا الفيلم الجديد، سيكون من إخراج المخرج فاسان بالا، ومن المقرر أن تبدأ عملية اختيار البطل قريبًا.

مشاركة بمهرجان بوسان

وكان قد أعلن عن اختيار الفيلم الجديد لرانفير سينغ وعاليا بهات Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، ليكون ضمن الأفلام المعروضة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بدورته لعام 2023.

ووفق موقع "إنديا توداي"، المهرجان الكوري الجنوبي، سيشارك به الفيلم ممثلًا عن سينما بوليوود، والذي يعد الفيلم الذي شهد عودة المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار بعد فترة غياب.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع إنديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالًا بعودة كاران من جديد.

والفيلم، يعد أحدث الأعمال السينمائية لنجمة بوليوود الشابة عاليا بهات، ونجم بوليوود الشاب رانفير سينغ.