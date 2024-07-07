نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيدي ميرفي يكشف عن أمنية يتمنى تحقيقها بعد وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال الحملة الترويجية لأحدث أفلامه، صرح النجم إيدي ميرفي، بأنه أوصى بعدم تنظيم جنازة عقب وفاته، وأنه يتطلع لأن يكون رحيله هادئًا.

ووفق ديلي ميل، قال ميرفي، أنه لا يريد أن تكون هناك جنازة، ويرغب في أن يكون رحيله هادئًا، خلال الاحتفال بفيلم Beverly Hills Cop: Axel F.

وشهدت مدينة للوس أنجلوس احتفالية مميزة بالعرض الخاص للفيلم الجديد Beverly Hills Cop: Axel F which للنجم الكبير إيدي ميرفي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي شهد حضورًا مميزًا لـ 3 من أبناء إيدي مورفي الـ 10.

وكان قد تحدث النجم الكوميدي الكبير إيدي ميرفي عن رغبته في صناعة عمل سينمائي للرسوم المتحركة يتم تخصيصه لشخصية الحمار من سلسلة أفلام "شريك" الشهيرة، على غرار السلسلة التي تم صناعتها من القط أحد أبطال السلسلة، وحصد أحدثها ترشح لجائزة الأوسكار من بطولة النجم أنطونيو بانديراس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار ميرفي، الذي أجراه مع موقع Etalk على هامش الترويج لأحدث أعماله السينمائية.

حوار جديد

وفي حواره، تحدث النجم إيدي ميرفي عن أنه مستعد دائمًا للعودة لأداء صوت شخصية "دونكي"، من عالم أفلام شريك، وأنه الشخصية كانت أيضًا تستحق عمل سينمائي خاص بها مثل شخصية "بوس" القط.

وشخصية القط التي قام بأداء وصتها النجم أنطونيو بانديراس، طرحت ضمن أبرز اعمال الرسوم المتحركة التي تم عرضها خلال عام 2022 الماضي، وحصد هذا الفيلم ترشحا لجائزة الأوسكار ضمن خانة أفضل فيلم رسوم متحركة في العام.

مشاريع جديدة

وحوار إيدي ميرفي مع موقع Etalk يأتي على هامش ترويجه لمجموعة أعمال سينمائية جديدة له، تشمل فيلم Beverly Hills Cop الذي يطرح منه جزء جديد يضاف للسلسلة الأصلية التي بدأ عرضها في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وأيضًا، سبق وطرح ميرفي جزء جديد من فيلم Coming 2 America، هو فيلم طرح لميرفي أيضًا للمرة الأولى في الثمانينيات من القرن الماضي.

وأحدث المشاريع السينمائية لميرفي، هو فيلم كوميدي درامي جديد طرح بعنوان you people من إنتاج شبكة نتفليكس.

تفاصيل عن العمل

وفيلم you people، يجسد به إيدي ميرفي شخصية باسم أكبر محمد، ويشارك في بطولته جونا هيل في شخصية إزرا كوهين، ولورين لندن في شخصية باسم أميرة محمد، وجوليا لوي دريفوس في شخصية شيلي كوهين، ونيا لونج في شخصية فاطمة محمد، وديفيد دشوفني في شخصية أرنولد كوهين.

الفيلم الكوميدي الجديد من إخراج كينيا باريس، وتم طرحه للعرض لمستخدمي منصة نتفليكس يوم 27 يناير الماضي، ضمن مجموعة مشاريع سينمائية جديدة يظهر بها إيدي ميرفي ستكون من إنتاج شبكة نتفليكس.