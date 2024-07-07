شاهد.. أسماء أبو اليزيد تتألق في أحداث ظهور عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 10:28 صباحاً - شاركت الفنانة اسماء ابو اليزيد صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها.

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت أسماء أبو اليزيد، مرتدية بلوزة أنيقة وبسيطة باللون البرتقالي؛ لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أسماء أبو اليزيد في المكياج على اللون الأسود للعيون ليكشف جمالها، واختارت اللون الأحمر للشفاه.

كما اختارت أسماء أبو اليزيد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذاب مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها.