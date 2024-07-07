شاهد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام بملابس الجيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 10:28 صباحاً - شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة متميزة أثناء ميرانها اليومي.

وخطفت الفنانة ياسمين صبري، أنظار متابعيها، في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وتألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت “بادي كت” باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، مع بنطال من نفس اللون.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الترابية الهادئة.

وتتميز الفنانة ياسمين صبري، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل لأنوثتها وأناقتها؛ من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.