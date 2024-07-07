نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم Despicable Me 4 يتصدر شباك التذاكر الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم Despicable Me 4 في تصدر قائمة شباك التذاكر الأمريكي، متجاوزًا فيلم Inside Out 2 في موسم ناجح لأفلام الرسوم المتحركة.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حقق إيرادات وصلت لـ 20.4 مليون دولار منذ طرحه في صالات العرض في الرابع من يوليو الجاري.

وكانت قد شهدت مدينة لوس أنجلوس احتفالية مميزة بالعرض الخاص للجزء الثاني من فيلم ديزني للرسوم المتحركة Inside Out 2.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، بحضور أبطاله المؤدين للأصوات الرئيسية ومنهم مايا هوك وإيمي بوهلر.

وتعود ديزني بقوة عبر مجموعة مميزة من الأعمال الكارتونية الشهيرة، بعد طرحها للإعلان الترويجي للموسم الثاني من فيلم Moana 2.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان التشويقي لفيلم الرسوم المتحركة الناجح، الذي يعود بمشاركة دوين جونسون في أداء الصوت الرئيسي.

تعليق جوش برولين

أيضًا كان قد كشف النجم جوش برولين عن حقيقة مشاركته في بطولة فيلم ديدبول القادم الذي سيشهد ظهور هيو جاكمان من جديد في شخصية وولفرين من عالم x-men.

ووفق ديلي ميل، تحدث جوش برولين في حوار جديد عن أنه من الممكن توقع أي شيء بالنسبة لفيلم "ديد بول" القادم.

وجاءت تصريحات جوش الجديدة خلال مشاركته في الترويج لفيلمه الجديد Dune: Part 2.

وكان قد نجح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Deadpool And Wolverine في تحقيق رقم قياسي استثنائي في تاريخ مشاهدات إعلانات أفلام مارفل الجديدة.

ووفق ديلي ميل، الفيلم الجديد حصد الاعلان التشويقي الأول له، نسب مشاهدات تقدر بـ 365 مليون مشاهدة متخطيًا أكثر إعلان تشويقي سابق في حصد نسب المشاهدة بأول 24 ساعة وهو إعلان فيلم Spider-Man: No Way Home.

ختام التصوير

وكان قد أعلن النجم رايان راينولدز عن ختام تصوير مشاهد فيلمه الجديد Deadpool 3، عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع إنستجرام.

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي نشرها راينولدز، ووجه من خلالها التحية لطاقم عمل الفيلم، والنجم هيو جاكمان الذي شارك في البطولة.

ذلك بعد أن ظهر النجم رايان راينولدز في لقطات تشويقية جديدة من موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3، ظهر خلالها بقصة شعر مختلفة عن اطلالة الشخصية المعهودة.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية الجديدة من داخل موقع تصوير الفيلم، الذي يعتبر أهم عمل سينمائي منتظر من عالم مارفل السينمائي خلال العام الجاري.