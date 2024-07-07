تركي آل الشيخ يكشف عن قائمة الأفلام المصرية والنجوم الأعلى أجر في الوطن العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، عن التفاصيل المثيرة حول الأفلام التي سيدعمها إنتاجيًا وعن الممثلين المصريين الذين سيحصلون على أعلى أجر في تاريخ الوطن العربي.

تم ذكر ثلاثة من الفنانين المصريين الذين تفوقوا في هذا المجال، وهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي.

قائمة الأفلام التي سيدعمها تركي آل الشيخ:

1. البحث عن فضيحة: يقوم ببطولته هشام ماجد وهنا الزاهد.



2. شمس الزناتي: يتصدره الفنان محمد إمام، مع تأليف موسيقى الفيلم من قبل هاني شنودة.

تم بدء تصوير الفيلم مؤخرًا ولكنه متوقف حاليًا.





3. سيكو: يشمل طه دسوقي وعصام عمر كأبطال.



4. أحمد وأحمد: يجمع بين أحمد السقا وفهمي في الأدوار الرئيسية.



5. ديربي الموت: بطولة يوسف الشريف، والمستشار تركي آل الشيخ وصف الفيلم بأنه سيفاجئ الوسط الرياضي.



6. الشايب: تقدمه الفنان آسر ياسين.



7. رومل: تتولى بطولته أكرم حسني، ويعد أول فيلم يُخرجه على على، المخرج الإعلان