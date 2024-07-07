نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "خليني في حضنك"..تامر عاشور يتعاون مع حسام سعيد وعمرو الشاذلي في أغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجدد الفنان تامر عاشور تعاونه مع الشاعر حسام سعيد والملحن عمرو الشاذلي، في أغنية جديدة تنتمي إلى الأغاني الرومانسية، ومن المقرر طرحها قريبًا.

ويأتي هذا التعاون بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "خليني في حضنك" التي طرحها الفنان تامر عاشور، مؤخرًا وكانت من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أدهم دهيمة والهامي دهيمة.



آخر أعمال تامر عاشور





ويذكر أن آخر أعمال المطرب تامر عاشور الغنائية، هي أغنية "هيجيلي موجوع" التي تم طرحها خلال الأيام الماضية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية.

تفاصيل أغنية "هيجيلي موجوع"



أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش

ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه ياعيني عشمان قولوله خلصانة بوداع.