فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" يواصل تصدر المركز الأول في شباك تذاكر السينما

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم "ولاد رزق 3" بطولة الفنان أحمد عز، تصدره إيرادات شباك تذاكر السينما، بتحقيقه أمس السبت، إيرادات بلغت 2.056.851 جنيهًا، محتلًا المركز الأول فى قائمة الأفلام المعروضة.

وتخطت الإيرادات الإجمالية للفيلم حاجز الـ200 مليون جنية، في 24 يوم عرض فقط، وهذا الرقم القياسي جعله واحدًا من أعلى الأفلام إيرادًا في تاريخ السينما المصرية في الآونة الأخيرة.



أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"



ويشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.



أحداث فيلم "ولاد رزق 3"



تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.