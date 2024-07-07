شذى حسون تطرح أغنيتها الجديدة "الليلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تُواصل النجمة العراقية شذى حسون طرح أغنيات ميني ألبومها الجديد الذي تُقدم خلاله اللهجة المصرية، وصدرت أحدث أغاني الألبوم بعنوان "الليلة" حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي وساوند كلاود.

تفاصيل الأغنية



جاءت أغنية "الليلة" بقالب غنائي ايقاعي سريع وبأجواء من الفرح والسعادة، اذ تُعتبر من الأعمال الغنائية التي تتحدث عن فرحة العروس والعريس وتتويج الحب بأجمل ليلة.

وصُورت أغنية "الليلة" على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة المصرية بتول عرفة، وعكس الكليب أجواء الأغنية وطاقتها الإيجابية.

تفاصيل الأغنية

وحملت أغنية "الليلة" كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وطرحت شذى حسون من الميني ألبوم الجديد أغنيتي "بنادي عليك" و"بيك تحلى"، وحققتا نحو ٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب، ومن المُقرر طرح رابع أغنيات الميني ألبوم بعنوان "قلبي اختار" خلال المرحلة القادمة.

آخر أعمال شذى حسون



والجدير بالذكر أن آخر أعمال شذى حسون أغنية بنادي عليك،والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



وجاءت كلمات الاغنية على النحو التالي/

بنادي عليك كلمات

ولا بيفرق وجودي معاك ولا بعدي

ولا يهمك تعيش عادي كده بعدي

مهنش عليك ولا حسيت ف يوم بيا

وصعب عليا اعيش الدنيا دي وحدي

بنادي عليك وبتكلم

وبتعذب وبتألم

ولما القاك اجي اسلم

واشيلك جوه في عينيا

ما انا عشقتك ولو قلبك

عمره ما حسني جنبك

في بعدي هبقى انا شيفاك

بقلبي وكل ما فيا



وبضحك برضه كالعادة

على نفسي وبتمادى

وحالة حب وسعادة

ومراية الحب دي عامية

حاولت كتير لكن حاسة

بقلب محسنيش لسه

خلاص ماجتش من قصة

عندي كرامتي بالدنيا



