فيلم "جوازة توكسيك" يحتل المركز الرابع في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "جوازة توكسيك" بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي ومحمد أنور، أمس السبت رابع أيام عرضه في السينما، إيرادات بلغت 309.715 جنيهًا ليحتل المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر السينما.

أحداث فيلم "جوازة توكسيك"



تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

أبطال وصناع فيلم "جوازة توكسيك"



يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



تعاون ليلى علوي وبيومي فؤاد



ويجتمع الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي للمرة الرابعة على التوالي في السينما، حيث قدّما معًا فيلمي: "ماما حامل" عام 2021، وفيلم "شوجر دادي" عام 2023، وفيلم "جوازة توكسيك" هذا العام.