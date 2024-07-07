نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح مسرحية "ملك والشاطر".. يسرا توجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة يسرا رسالة لمتابعيها وجمهورها بعد نجاح مسرحيتها الجديدة "ملك والشاطر "في السعودية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور يسرا



ونشرت يسرا صور لها من المسرحية، وعلقت عليها قائلة:"سعيدة جدًا بعودتي للمسرح في مسرحية ملك والشاطر اللي بعتبرها تحقيق لحلمي وخصوصًا إن العروض كلها كانت كاملة العدد.



وتابعت:" شكر كبير للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ وشركة صلة على الإنتاج الضخم وشكر خاص لفريق العمل القوي على رأسهم الفنان الكبير أحمد عز وشيماء سيف وسيد رجب ومصطفى غريب وبقيادة المخرج محمد المحمدي والمنتجة آلاء الغزالي اللي سعيدة إني بتعامل معها للمرة الأولى..شكرًا لكل الجمهور السعودي اللي نورنا ونتمنى نكون قدمنا عمل مختلف".

تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"

مسرحية" ملك والشاطر" تضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهي بطولة كلًا من النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

تدور أحداث مسرحية “ملك والشاطر” قصة الشاطر حسن، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عز، ويسعى للحصول على «السعسع الأسود» الذي طلبته الملكة مهرا ليتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات طويلة.