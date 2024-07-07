نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مسلسلات وفيلم.. آية سماحة تتحدث لـ "دوت الخليج الفني" عن أعمالها المقبلة وأولى بطولاتها المطلقة في السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة آية سماحة حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد النجاح الذي حققته خلال الفترة الماضية في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2024.

وأعلنت آية سماحة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، مضيفة أن المسلسل حاليًا لا زال في مرحلة الكتابة.

آية سماحة: عرض مسلسل السرداب في الصيف على منصة شاهد

وأكدت أن لديها أيضًا مسلسل آخر بعنوان "السرداب" يجمعها بالفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف، وسيتم عرضه في فصل الصيف على منصة شاهد.

آية سماحة: فيلم "وداعًا حمدي" أولى بطولاتي المطلقة في السينما

وأضافت أنها ستكون بطلة فيلم "وداعًا حمدي" مع الممثلة شيرين رضا، وهذا سيكون أول تجربة بطولة مطلقة لها في السينما، وسيشاركها في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتنتظر آية سماحة، عرض مسلسلها باسورد، الذي يجمعها مع زوجها المخرج محمد السباعي، والذي يعود من خلاله للتمثيل مرة أخرى

آخر أعمال آية سماحة

وشاركت آية سماحة في السباق الرمضاني الماضي كضيفة شرف، في مسلسل كامل العدد +1، والعمل من بطولة الفنانة دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، إسعاد يونس، أحمد كمال، تيم عبده، ألفت إمام، ميمي جمال، جيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد

كما شاركت آية سماحة في بطولة مسلسل خالد نور وولده نور خالد، مع كلًا من: الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وشيكو، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، والعمل من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب والمسلسل من إخراج محمد أمين.