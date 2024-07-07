نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء العرض الثاني لمسلسل "الحشاشين" عبر الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت شبكة قنوات الحياة بدء العرض الثاني لمسلسل الحشاشين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال موسم رمضان الماضي، والآن يبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد العرض.



مواعيد عرض مسلسل الحشاشين



ومن المقرر أن يبدء العرض الثاني لمسلسل الحشاشين مساء اليوم الأحد عبر شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويُعاد المسلسل في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ثم يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا في اليوم التالي.



أحداث مسلسل الحشاشين



ينتمي مسلسل الحشاشين إلى فئة الأعمال الإجتماعية ذات الطابع التاريخي، حيث تدور أحداث العمل حول "حسن الصباح" والذي يقوم بتجسيد دوره الفنان كريم عبد العزيز وهو مؤسس فرقة الفدائيين وهى فرقة مؤيدة ومخلصة للعقيدة الإسماعيلية، وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين



شارك في مسلسل الحشاشين كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، والإخراج لـ بيتر ميمي.