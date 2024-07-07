كمال أبو رية يحصد جائزة الإبداع والتميز بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الــ 12

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان « كمال أبو رية » وجائزة الإبداع والتميز عن دوره بمسلسل " نعمة الافوكاتو" لجنة تحكيم ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 12،جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان.



كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب والفنون برئاسة الكاتب فتحى الحصرى عن إستفتاء مهرجان همسة الدورة الــ 12 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية، تكريم الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد على رزق، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد رزق،كمال أبو ريه.



وقال الحصرى شارك فى الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدى والدرامى، وعدد الاصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين.

كمال أبو راية



وأضاف الحصري لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف.

وبعد اجتماع لجنة التحكيم المخرج احمد صقر، الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج المسرحى حسام الدين صلاح، الاعلامي سمير فقيه، الناقد عماد يسرى، أعلنت عن النتائج الرسمية للمهرجان.

دورة الــ 12 من مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون



جدير بالذكر إن الدورة الــ 12 تقام يوم السادس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.