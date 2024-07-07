عروض فنية ولقاءات تثقيفية متنوعة بثقافة الأقصر

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

احتفالات 30 يونيو

واستمرارا لاحتفالات 30 يونيو شهد قصر ثقافة بهاء طاهر حفلا فنيا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، تغنت خلاله بباقة من الأغاني الوطنية في حضور جماهيري كبير، كما تضمنت الفعاليات ورشة فنية بعنوان "اعرف بلدك" ولقاء بعنوان "ثورة 30 يونيو.. إرادة شعب وتصحيح مسار"، تناول خلاله ضياء الدين محمد - المنسق العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الإنجازات والمشروعات التي شهدتها الدولة بعد الثورة، ومنها مشروعات البنية التحتية، تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، خدمات المرأة والطفولة، ومبادرة "حياة كريمة" وما تقدمه من خدمات للارتقاء بحياة المواطنين.

وضمن الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، أقام قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "في ذكرى الثورة" تحدث خلالها الأديب د. النوبي عبد الراضي - نائب رئيس اتحاد الكتاب للنقابة الفرعية بالأقصر، عن أحداث تلك الملحمة الوطنية التي خرج فيها المصريون على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، مُعلنين عن رغبتهم في الحرية من أجل الحفاظ على الوطن.

أعقب ذلك أمسية شعرية تضمنت إلقاء قصائد ذات طابع وطني للشاعرين.

ثورة 30 يونيو بناء وطن

كما أقام فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو.. بناء وطن" أوضح خلالها عبد العاطي علي - مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالأقصر سابقا، عن أسباب قيام الثورة، وكيف واجه الشعب التحديات حينها.

الحفاظ على الروح الوطنية

وأعد بيت ثقافة الأقالتة لقاء بعنوان "الحفاظ على الروح الوطنية" أكد خلاله محمد الصادق -معلم أول بمعهد الضبعية للبنين، على أهمية الوحدة الوطنية، ودورها في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار والتنمية.