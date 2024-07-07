بسبب حادثة.. نشوى مصطفى تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نشوي مصطفى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرضت إلى حادث مروع.

سبب تصدر نشوي مصطفى التريند

واعلنت نشوي على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، « فيسبوك»، تحرضها لحادث سير.

آخر أعمال نشوى مصطفى

وكان آخر أعمال نشوى مصطفى هو مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعرض حصريا على شاشة dmc.

نشوى مصطفى تكشف عن مهناتها قبل التمثيل

قالت نشوي مصطفى خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي علي شاشة قناة الحياة: أنني كنت ببيع ملابس في العتبة اثناء دراستي، واشتغلت أيضًا في مستوصف لعلاج المرضي، وكنت أحلم أن التحق بمعهد التمثيل ولكن والدي قال لا استطيع تحمل النفقات بعد تخرجك، ومن هنا جاءت الفكرة ان اعمل واشتغلت عدد من الأعمال، وايضًا عملت وجبات في البيت وانزل أبيعها واجيب مصروفي حتي التحق بمعهد التمثيل".

بسبب أغنية نشوي مصطفى تتصدر التريند

ويذكر ان الفنانة نشوى مصطفى كانت قد تصدرت من قبل التريند على موقع "يوتيوب"، وذلك من خلال الأغنية التي قدّمتها في حفل زفاف ابنتها "مريم" قبل سنوات إذ حققت أكثر من نصف مليون مُشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتقول كلمات الأغنية: "خلصنا في بيدو.. نخلص من مريم.. يلا يا عماد سلم مريومة لعريسها الفلة.. ضيعتوا شبابي.. جننتم بابي.. كسرنا ورا بيدو 100 زير نكسر هنا مليون قلة.. فرحتنا مش فيها إن.. فرحنا بيدو بمنة.. النهاردة حزومتي جاي يخطف مريومتي"، حققت الأغنية الخاصة التي قدمتها الممثلة نشوى مصطفى، في حفل زفاف ابنها عبد الرحمن الذي اقيم بأحد الفنادق بالقاهرة، وحرص على الحضور العديد من الفنانين.

أفلام نشوي مصطفى

(شاومينج، بكرة، هالو كايرو، شبه منحرف، أحلام الفتى الطايش، بالعربي سندريلا، ايه النظام، واحد كابوتشينو، سيد العاطفي، مندور وعزيزة، ميدو مشاكل، قصاقيص العشاق، اللمبي، فلاح في الكونجرس، أفريكانو، الرجل الأبيض المتوسط، رحلة حب، حرامية في كي جي تو، ليه خلتني أحبك، فيلم ثقافي، الفرح).