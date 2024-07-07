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أحمد جودة - القاهرة - التطورات الأخيرة في علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بعد فترة من الهدوء النسبي، عادت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، طليقها، إلى مركز الأحداث مجددًا بعد أن تم اتهامه في محضر رسمي بالاعتداء البدني على شيرين، مما أدى إلى دخولها المستشفى.

بعد إجراء تحقيقات استمرت 24 ساعة، أخلت النيابة سبيل حسام بكفالة مالية بعد استماعها لأقوال الطرفين وابنتهما.

شيرين عبدالوهاب تصل إلى قسم الشرطة

التطورات الأخيرة في علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

في الخامس فجر السبت، وصلت شيرين عبد الوهاب إلى قسم التجمع الخامس، حيث كانت تنزف، واتهمت حسام حبيب بالاعتداء عليها.

حسب قولها، كانت تتوجه إلى شقتها التي تستخدمها كاستوديو لتسجيل أغانيها عندما وجدت حسام حبيب هناك.

طلبت منه إعادة الأموال التي كانت قد أعطتها له لبناء الاستوديو، لكنه بدلًا من ذلك اعتدى عليها بالضرب وأخذ هاتفها، مما تسبب في إصابتها بجروح شديدة في جسدها، بما في ذلك جرح في رأسها استدعى ثلاث غرز.

رد حسام حبيب

التطورات الأخيرة في علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

نفي حسام حبيب الاتهامات الموجهة إليه، قائلًا "لم أكن أتخيل أن أكون جزءًا من النزاع، ولكن كنت أدافع عن ابنة شيرين عبد الوهاب بعد حادثة وسطحت فيها، وقمت بفض النزاع بينهما".

و طالب حبيب بسماع شهادة ابنة شيرين، معتبرًا أنه إذا كشفت الحقيقة حول تصرفاتها تنتهي المسألة.

و أشار أيضًا إلى أنه اتصل بطليق شيرين السابق ووالد ابنتهما لطلب المساعدة في إنقاذ ابنته، مما أثار استياء طليقته.

معاينة النيابة للأستديو

تفحصت النيابة الأستديو الذي شهد المشاجرة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، حيث تبين وجود تكسير في محتويات الشقة.

و حسب ما قال حبيب، فإن هذا التكسير ناجم عن عصبيتها خلال النقاش.

كما وصف ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب تصرفها في فيديو يظهرها وهي تحطم مقتنيات داخل استوديوها بأنه كان رد فعل دفاع عن النفس.

وأشار إلى أن تسريب الفيديو بهدف التأثير على التحقيقات قد يؤدي إلى إجراءات قانونية ضد مَن قام به.

إخلاء سبيل حسام حبيب

وأمرت السلطات التحقيقية بإخلاء سبيل حسام حبيب بعد اتهامه بالاعتداء البدني على شيرين عبد الوهاب داخل شقتها بالتجمع، في انتظار استكمال التحقيقات.

توتر العلاقة بين شيرين وحسام

تتواصل سلسلة الخلافات بين شيرين وحسام، حيث سبق أن قدمت شيرين بلاغات تتعلق بالنصب والسرقة والسب والقذف ضد حسام حبيب ووالده.

تشمل البلاغات أيضًا اتهامات بالتعدي على حقوقها الفنية، مما يعكس توتر العلاقة بينهما.