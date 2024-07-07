نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر التريند.. أول تعليق من نشوى مصطفى بعد الحادث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نشوي مصطفى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرضت إلى حادث مروع.

أول تعليق من نشوى مصطفى بعد الحادث

وكتبت نشوى على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك: قدر الله وماشاء فعل، ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب انى بلطف الله عايشة، الدنيا متسواش، استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندى لا أعلمه يسامحنى لوجه الله تعالى.

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى

وكان آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى هو هو مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعرض حصريا على شاشة dmc.

وايضا مسلسل خليجي يحمل اسم اللي نحبهم، من تأليف مرعي حليان، ومن إخراج باسم شعبو، بطولة من: أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وجمعة علي.

كما شاركت فيلم "شاومينج"، وحقق الفيلم نجاحات واسعة منذ عرضه، يتناول العمل قصة مجموعة من الشباب خلال مرحلة الثانوية العامة، حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف باسم (شاومينج بيغشش ثانوية عامة).

أبرز أعمال نشوى مصطفى

مسلسلات: (إللي نحبهم، البشارة، الشريط الأحمر، طماشة (ج6)، مكان في القلب، جراب حواء، لهفة، عائلة أبو حديد، الإخوة، صاحب السعادة، أنا وبابا وماما، في بيتنا حريقة، صمت البوح، الهلالي سلالم، الشركة، جوز ماما، فستان فرح، في مهب الريح، ابو العريف، 7 شارع السعادة، عاليها واطيها، راجل وست ستات، حارة العوانس، علي يا ويكا، العمر بالمقلوب، راجعلك يا اسكندرية)

أفلام:(شاومينج، بكرة، هالو كايرو، شبه منحرف، أحلام الفتى الطايش، بالعربي سندريلا، ايه النظام، واحد كابوتشينو، سيد العاطفي، مندور وعزيزة، ميدو مشاكل، قصاقيص العشاق، اللمبي، فلاح في الكونجرس، أفريكانو، الرجل الأبيض المتوسط، رحلة حب، حرامية في كي جي تو، ليه خلتني أحبك، فيلم ثقافي، الفرح).

نشوى مصطفى تكشف معانتها لدخول الفن

سبق، أكدت الفنانة نشوى مصطفى على أن شغفها بالتمثيل قد بدأ وهي في الحادية عشر من عمرها، بعدما تأثرت بيوسف شاهين في فيلم “ باب الحديد”، كتبت منشورًا: "حلمي إني أكون ممثلة بدايته كانت وأنا عندى ١١ سنة كانت اول مرة اشوف فيلم باب الحديد الممثل اللي بيعمل دور قناوى سحرنى مكنتش أعرف اسمه ولا أعرف إنه مخرج ولا كنت أفهم يعنى إيه مخرج".