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أحمد جودة - القاهرة - مروة أنور تتصدر التريند.. تعرف على السبب

تصدرت الفنانة الشابة مروة أنور التريند في الساعات القليلة الماضية من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشرها مجموعة صور لها وهى تحتفل بخطبتها من شاب خارج الوسط الفني في وسط عائلي وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام.



منشور مروة أنور عبر إنستجرام

وجاء منشور مروة أنور عبر إنستجرام بمجموعة من صورها أثناء خطبتها وهى ترتدي بدلة بيضاء أنيقة وبجانبها خطيبها وكتبت من خلال خاصية الكابشن:

"الأمان"

ليرد خطيبها عليها في التعليقات:

"البيت".

منشور الفنانة مروة أنور عبر إنستجرام



خالد أنور يهنئ شقيقته مروة أنور

وحرص الفنان خالد أنور بتهنئة شقيقته الفنانة مروة أنور بخطبتها حيث قام بنشر مجموعة صور لشقيقته وخطيبها وباقي العائلة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام وجائت تعليقات الجمهور تهنئ خالد أنور بخطبة شقيقته مروة أنور.

منشور خالد أنور عبر إنستجرام



آخر أعمال الفنانة مروة أنور

وفي سياق آخر شاركت الفنانة مروة أنور في مسلسل مليحة الذي تم عرضه في النصف الثاني من مسلسلات شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024، وقد لاقى العمل شهرة واسعة وتصدرت كل حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الوطنية والذي يتحدث عن القضية الفلسطينية، حيث ناقش قصة أسرة فلسطينية الأصل هاجرت من غزة إلى ليبيا ولكن بعد تدهور الأحوال في ليبيا يضطرون إلى العودة مرة أخرى إلى غزة وذلك عن طريق مصر التي تفتح أبوابها دائمًا لكل الشعوب.



أبطال وصُناع مسلسل مليحة

شارك في مسلسل مليحة كوكبة كبيرة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة ميرڤت أمين، أشرف ذكي، حنان سليمان، مروة أنور، محمد دياب، أمير المصري، علي الطيب، سيرين خاص، وآخرين من النجوم المميزين والمسلسل من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.