بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن نشوى مصطفى

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نشوى مصطفى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرضت إلى حادث مروع

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية حياة نشوى مصطفى..

حياة نشوى مصطفى

ولدت الفنانة نشوي مصطفى 15 أكتوبر 1968، تخرجت في جامعة عين شمس من كلية التجارة كما إنها حاصلة على بكالوريوس من «المعهد العالي الفنون المسرحية»، بدأت مشوارها الفني من خلال العمل في المسلسلات التلفزيونية، تزوجت من رجل مصري يحمل الجنسية الأمريكية وانجبا ابن وابنة هما عبد الرحمن ومريم.

مسيرة نشوى مصطفى الفنية

اشتهرت نشوى مصطفى بأداء الأدوار كوميدية وخصوصًا بدور العانس التي تبحث عن الزواج، كما عملت بأدوار مختلفة في السينما، بالإضافة لعملها كممثلة فقد عملت كصحفية في «مجلة 7 أيام».

نشوى مصطفى تكشف عن مهناتها قبل التمثيل

سبق، قالت نشوي مصطفى خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي علي شاشة قناة الحياة: أنني كنت ببيع ملابس في العتبة اثناء دراستي، واشتغلت أيضًا في مستوصف لعلاج المرضي، وكنت أحلم أن التحق بمعهد التمثيل ولكن والدي قال لا استطيع تحمل النفقات بعد تخرجك، ومن هنا جاءت الفكرة ان اعمل واشتغلت عدد من الأعمال، وايضًا عملت وجبات في البيت وانزل أبيعها واجيب مصروفي حتي التحق بمعهد التمثيل".

أبرز أعمال نشوى مصطفى

شاركت نشوى مصطفى في عدة اعمال منها المسلسلات: (إللي نحبهم، البشارة، الشريط الأحمر، طماشة (ج6)، مكان في القلب، جراب حواء، لهفة، عائلة أبو حديد، الإخوة، صاحب السعادة، أنا وبابا وماما، في بيتنا حريقة، صمت البوح، الهلالي سلالم، الشركة، جوز ماما، فستان فرح، في مهب الريح، ابو العريف، 7 شارع السعادة، عاليها واطيها، راجل وست ستات، حارة العوانس، علي يا ويكا، العمر بالمقلوب، راجعلك يا اسكندرية)

أفلام:(شاومينج، بكرة، هالو كايرو، شبه منحرف، أحلام الفتى الطايش، بالعربي سندريلا، ايه النظام، واحد كابوتشينو، سيد العاطفي، مندور وعزيزة، ميدو مشاكل، قصاقيص العشاق، اللمبي، فلاح في الكونجرس، أفريكانو، الرجل الأبيض المتوسط، رحلة حب، حرامية في كي جي تو، ليه خلتني أحبك، فيلم ثقافي، الفرح).