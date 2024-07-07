"لسة مخضوضة ومنتهى الرعب".. أول تعليق من نشوى مصطفى بعد تعرضها لحادث

القاهرة - محمد ابراهيم - تعليق نشوى مصطفى بعد تعرضها لحادث سيارة

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى في الساعات القليلة الماضية عن تعرضها لحادث سيارة قوي خرجت منه مُعافاة بفضل الله، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" وجاء محتوى منشورها كالتالي:

"قدر الله وماشاء فعل ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب انى بلطف الله عايشة الدنيا متسواش أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا والحمد لله رب العالمين اللي ليه حق عندي لا أعلمه يسامحني لوجه الله تعالي".

منشور نشوى مصطفى



نشوى مصطفى توجه الشكر لجمهورها بعد تعرضها لحادث سير

وقامت الفنانة نشوى مصطفى بتوجيه الشكر لجمهورها بعد تعرضها لهذا الحادث الصعب، وقامت بنشر منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير 'فيسبوك" وقالت:

"أنتم نعمة كبيرة ورزق كبير فى حياتي ألف شكر ألف شكر لله اللي رزقني بمحبتكم نفسى أرد عليكم وأشكركم واحد واحد والله بشكل شخصي أنا بفضل الله بخير شوية رضوض وتمزق أربطة وكدمات الحمد لله والشكر لله صحيح العربية اتدمرت وللأسف مش مأمنة بس ربنا فداني بيها الحمد لله ألف حمد وشكر لله ربنا يحافظ عليكم وعلى كل حبايبكم".

وتابعت:

" وباعتذر إني قافلة التليفون لسة مخضوضة ثواني صحيح بس منتهى الرعب اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".

منشور نشوى مصطفى عبر فيسبوك

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة نشوى مصطفى هو مسلسل بعنوان "إمبراطورية ميم" وهو من بطولة الفنان خالد النبوي والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وقدمت الفنانة نشوى مصطفى من خلاله دور "مديحة" وهو مسلسل ينتمي إلي الأعمال الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول مختار الأب الذي سرعان ما يجد مسئولية أولاده الستة تقع على عاتقه عقب وفاة زوجته، ومن ثمّ يضطر إلى مواكبة تفكيرهم وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.

البوستر الرسمي لمسلسل إمبراطورية ميم

أبطال وصناع مسلسل إمبراطورية ميم

أما عن أبطال وصناع المسلسل فقد شارك فيه نخبة مميزة من نجوم الفن المصري إلى جانب الفنان خالد النبوي وهم: نشوى مصطفى، حلا شيحة، نور النبوي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، وآخرين والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.