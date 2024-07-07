نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار يروج لحفله في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان وائل جسار لاحياء حفل غنائي في لبنان يوم 25 يوليو ومن المقرر أن يقدم من أغانيه المميزة.



ونشر جسار بوستر الحفل وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "وعلق قائلًا: "ناطركم بحفلة يوم 25 بلبنان".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال وائل جسار أغنية "حد يحينى"، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.



كلمات أغنية حد بيحبني



في حد بيحبني، يسندني لما انحني

يساعدني ويشدني لو في الحزن اترميت

في حد هيودني، لو توهت هيدلني

ببساطة فيه أحتمي لو من الدنيا اتأذيت

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ حد يكون، في الدنيا ظهر وعون

وجوده ده مضمون ميأذنيش وأمين

كل اللي طالبه يا ناس، جهاز لكشف الناس

يقيس مدى الإخلاص يرحمني من التخمين

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي.