أحمد جودة - القاهرة - آسر ياسين يوجه رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ

حل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ضيف برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب الذي يتم عرضه على شاشة إم بي سي مصر، وتحدث تركي آل الشيخ عن الأعمال التي سيتم إنتاجها من الهيئة الخاصة للترفيه وكان أبرز هذه الأفلام هو فيلم "الشايب" بطولة الفنان آسر ياسين، حيث قال المستشار التركي آل الشيخ عنه ضمن حلقته مع عمرو أديب أنه سيكون ضمن الأفلام المدعومة بشكل خاص من هيئة الترفيه، وأنه من الأفلام التي ستصل إلى العالمية.



آسر ياسين يوجه الشكر لتركي آل الشيخ

وقام الفنان آسر ياسين بتوجيه شكر خاص للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وقد جاء ذلك عبر حساب آسر ياسين الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر تصريحات تركي آل الشيخ عن فيلم الشايب وكتب من خلال خاصية الكابشن:

"شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعم فيلم الشايب وعلى الدعم المستمر للفن بشكل عام..متحمس جدا لتجربة الشايب المقبلة والإستعداد ليها بكل طاقة ممكنة.. الفيلم ده من أحلامي السينمائية اللي منتظر تحقيقها من فترة مش قصيرة إن شاء الله نقدمها بالشكل العالمي اللي نطمح ليه".

منشور آسر ياسين على إنستجرام



آخر اعمال آسر ياسين

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان آسر ياسين هو فيلم "ولاد رزق 3-القاضية" من بطولة أحمد عز ومجموعة أخرى من النجوم المتميزين والذي تم عرضه ضمن موسم أفلام عيد الاضحى المبارك الماضي لهذا العام الحالي 2024، وقد حقق الفيلم إيرادات كبيرة جدًا منذ أول يوم طرحه في السنيمات وحتى يومنا هذا ووصلت الإيرادات الخاصة بفيلم ولاد رزق 3 إلى 210 ملايين.



أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3

شارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، أسماء جلال، محمد ممدوح، علي صبحي، أحمد الرافعي، سيد رجب، منى ممدوح، نسرين أمين، محمد لطفي، وآخرين من النجوم المميزين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.