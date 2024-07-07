فن ومشاهير

بعد رحيل أحمد رفعت.. نجوم رحلوا في ريعان شبابهم

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القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا الاعب احمد رفعت وسيطرت حالة من الحزن والألم على الوسط الفني والرياضي، ومواقع التواصل الاجتماعي، هناك العديد من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في سن مبكرة، منهم من كان المرض سببًا في موته، ومنهم من رحل على حين غفلة دون سابق إنذار تاركًا صدمة كبيرة وألم لدى محبيه وجمهوره.

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فنانين رحلوا في عز شبابهم

 

وأعاد للأذهان رحيل عدد من الفنانين والنجوم وهم في "عز شبابهم" حيث حزن الجمهور على رحيلهم كثيرا، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة فنانين رحلوا في عز شبابهم، وكان أبرزهم:

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مصطفى درويش

 

رحيل الفنان مصطفى درويش، يوم 1 مايو الماضي، بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز الـ43 عامًا، قضى الساعات الأخيرة من حياته في منزله، وسقط أرضًا أمام شقيقه الأصغر أحمد، الذي ما دام ارتبط به.

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ماهر عصام

 

رحل الفنان الشاب ماهر عصام في 17 يونيو 2018، بعد إصابته بغيبوبة بشكل مفاجئ، دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من قبل نقابة المهن التمثيلية تم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد إلا أنه فارق الحياة.

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شيرين الطحان

 

توفت الفنانة والمذيعة شيرين الطحان، في 7 أبريل الماضي، عن عمر ناهز 46 عاما بعد معاناة مع السرطان.

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ميرنا المهندس

 

رحلت الفنانة الشابة ميرنا المهندس عن عالمنا أيضا عن عمر ناهز 39 عاما في يوم 5 أغسطس من عام 2015 وذلك بعد معاناة مع سرطان القولون.

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هالة فؤاد

 

توفت الفنانة هالة فؤاد زوجة الفنان الراحل أحمد زكي، ووالدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث رحلت في 10 مايو 1993 عن عمر يناهز 35 عاما بعد معاناة مع سرطان الثدي.

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هيثم أحمد زكي

 

رحل الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عاما وذلك في 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

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عمرو سمير

 

رحل عن عالمنا، الفنان والمذيع عمرو سمير يوم 5 يوليو عام 2017 في إسبانيا، وتم نقل جثمانه وسط إجراءات أخذت عدة أيام حتى تم تشييع جثمانه في القاهرة، وتم دفنه بمقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر، عن عمر يناهز 33 عامًا.

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أحمد قنديل

 

رحل الفنان الشاب أحمد قنديل عن عالمنا يوم 3 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 36 عامًا بشكل مفاجئ، التحق أيضا بمعهد فنون مسرحية في عام 2012، وشارك قنديل في العديد من الأعمال الفنية وأبرزها الاختيار.

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محمد بطاوي

 

يعد الفنان محمد بطاوي أحد نجوم مسرح مصر، اكتشفه النجم أشرف عبدالباقي، وساعده على الانتشار والظهور، وتوفي بطاوي يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بسبب أزمة قلبية بعد معاناته من مشاكل في القلب.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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