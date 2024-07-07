نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن سليمان ولؤي ونادر عباسي في ضيافة إسعاد يونس بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان العلمين النسخة الثانية عن موعد حلقة "صاحبة السعادة"، التي تقوم بتقديمها إسعاد يونس على هامش فعاليات المهرجان، وتستضيف خلالها المطرب لؤي وكارمن سليمان والموسيقار العالمي نادر عباسي يوم 25 من يوليو الجاري، على مسرح المدينة التراثية في العلمين الجديدة.

وسوف يقدم المايسترو العالمي نادر عباسي أثناء الحلقة، عددًا من المقطوعات الموسيقية الخاصة بالموسيقار الكبير عمار الشريعي، وسوف يقوم كلًا من كارمن سليمان ولؤي بالغناء، ويمكن للجمهور حجز التذكرة من خلال موقع تذكرتي.

حفلات مهرجان العلمين

ويفتتح حفل مهرجان العلمين الكينج محمد منير يوم 12 يوليو، ويحيي كاظم الساهر حفلا 18 يوليو، كما يقدم تامر حسني حفلًا غنائيًا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربى هانى شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس ورامى جمال يوم 2 أغسطس،

ويقدم الموسيقار عمر خيرت حفله 2 أغسطس، بينما يحيى عمرو دياب حفله يوم 9 أغسطس وحمزة نمرة حفله يوم 16 أغسطس ومسار إجبارى حفله يوم 16 أغسطس، كما تحيي سعاد ماسي حفلها يوم 16 أغسطس أما فريق كايروكي فيقدم حفله يوم 23 أغسطس بينما يختتم ويجز مهرجان العلمين بحفله يوم 30 أغسطس المقبل.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين

يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية

أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".