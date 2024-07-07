نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| لقاء سويدان تطمئن جمهورها "أنا خرجت من المستشفى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة لقاء سويدان خلال الآونة الأخير لوعكة صحية مفاجأة أثناء تصويرها أحد أعمالها، الأمر الذي استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات وإجراء عملية جراحية في الجهاز الهضمي.

وحرصت الفنانة لقاء سويدان أن تطمئن جمهورها من خلال "دوت الخليج الفني" قائلة: "الحمدلله احسن وخرجت من المستشفى".

وكانت قد حرصت لقاء سويدان على توجيه الشكر لجمهورها وللفريق الطبي الذي عالجها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها في الجهاز الهضمي، وذلك من خلال فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهي على سرير المستشفى.

وشكرت الفنانة لقاء سويدان محبيها في الفيديو قائلة: “بشكر جدًا كل الناس اللي سألت عليا، عملت عملية دقيقة من يومين، وبشكر الفريق الطبي اللي عاملها لي في مستشفى الناس، وبشكر كل الدكاترة والطاقم الطبي والتمريض اللي معايا ووحدات الجهاز الهضمي حاجة هايلة لأننهم قدروا يشخصوا تعبي اللي بقاله سبع شهور وريحوني منه”.

وتابعت لقاء سويدان: "أنا عملية دقيقة جدًا قعدت أربع ساعات ونص في بطني والأمعاء وبشكر كل أهلي اللي سألوا عليا وما سابونيش خالص".

وفي وقت لاحق، كانت قد أعلنت الفنانة لقاء سويدان خضوعها لعملية جراحية، حيث نشرت صورة لها من داخل غرفة العمليات، وعلقت قائلة: “توكلت على الله أرحم الراحمين، الموعد السنوي للعملية، ربنا يقطعها عادة”.