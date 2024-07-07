أحمد جودة - القاهرة - رشا مهدي تبدأ تصوير " 6 شهور" والعرض على Watch it

تخوض الفنانة رشا مهدي تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل بعنوان "6 شهور" والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة Watch it، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بالعمل.

الفنانة رشا مهدي

تفاصيل مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور هو مسلسل إجتماعي مكون من 10 حلقات ويشارك في بطولته كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة رشا مهدي، نور النبوي، نور إيهاب، وآخرين من النجوم الشباب المتميزين

والعمل من تأليف كلًا من الثنائي عمرو أبو زيد وأحمد هشام فاروق، ومن إنتاج أروما، والإخراج لـ مصطفى الصولي.



رشا مهدي في السينما

وفي سياق آخر تنتظر الفنانة رشا مهدي عرض فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "ولاد المحظوظة" وهو فيلم انتمي الى فئه الاعمال الكوميديه والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، ويتناول الفيلم قصة سيدة لبنانية تواجه العديد من الأزمات والمشاكل في حياتها ومن ثم تكشف لنا باقي أحداث العمل التفاصيل الخاصة بقصة الفيلم، وهو من بطولة نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، توني ماهر، نانسي صلاح، وآخرين من النجوم وهو من إخراج مرقس عادل.



رشا مهدي في الدراما

أما عن آخر أعمال الفنانة رشا مهدي في الدراما هو مشاركتها في مسلسل "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، والذي قدمت من خلاله شخصية "نهى"وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول "نصرة" التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة روچينا والتي تجد نفسها مسئولة عن إبنتها وإخوتها وسرعان ما يحدث تحول درامي وتتعرض نصرة للظلم وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب الفنانة روجينا كلًا من: رشا مهدي، محمد ثروت، رنا رئيس، أحمد مجدي، مي سليم، مراد مكرم، نهى عابدين، محمود حجازي، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.