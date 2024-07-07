نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حفلة بيضاء”.. تامر عاشور يحيي حفل بالساحل الشمالي يوم 19 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحالة النشاط الفني التي يعيشها الفنان تامر عاشور، يستعد مؤخرًا لإحياء حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي يوم 19 يوليو المقبل على أحد الشواطئ، وسط حضور جماهيري كبير.

وكشف تامر عاشور عن تفاصيل حفله الغنائي المقرر إقامته بالساحل الشمالي، حيث يبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، فيما اشترط القائمون على الحفل ارتداء ملابس بيضاء، ويحمل الحفل عنوان “حفلة بيضاء”، وسط أجواء نهارية بغير العادة.

وفي وقت لاحق، أعرب المطرب تامر عاشور عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته حفلته الغنائية بالإسكندرية، أول أمس الخميس، والتي كانت بحضور جماهيري كامل العدد، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "عاشور" جمهوره مجموعة من صور الحفل، وعلق عليها قائلًا:" بشكركم من قلبي على الحضور الجماهيري الضخم، اللي فرحتوني بيه.. بحبكم واحد واحد".