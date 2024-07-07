"تفتكروا متجوز ولا مش متجوز؟".. معتز التوني يروج لفيلم "أكس مراتي"

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أحمد جودة - القاهرة - روج المخرج معتز التوني عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البرومو الدعائي لفيلمه الجديد "X مراتي"، والذي يخوض بطولته الفنان هشام ماجد وأمينة خليل.

وعلق معتز التوني على الفيديو قائلًا: "تفتكروا متجوز ولا مش متجوز؟ رسميا الإعلان التشويقي الأول لفيلم x مراتي، استنوا الإجابة يوم ٢٤ يوليو في جميع السينمات".

أحداث فيلم إكس مراتى

ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال إكس مراتي

فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

قصة فيلم إكس مراتي



تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.