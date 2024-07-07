نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تقديمها بلاغ ضد حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الاشتباكات الهائلة التي حدثت بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، تصدرت شيرين محرك البحث “جوجل” في الآونة الأخيرة، فور الإعلان عن الخلاف الذي دار بينهم.

وتغيبت الفنانة شيرين عبد الوهاب صباح اليوم عن حضور جلسة التحقيق للاستماع لأقوالها، بعد تقديمها اتهام ضد طليقها الملحن حسام حبيب تتهمه بالتعدي عليها بالضرب، وانتقلت قوة أمنية، وألقى رجال المباحث القبض على الملحن حسام حبيب، بعد اتهامها بتعديه عليها بالضرب في التجمع.



وظهر الملحن حسام حبيب «بالكلبشات» داخل القسم بعد القبض عليه، ومن ثم انتقل برفقه قوة أمنية إلى نيابة القاهرة الجديدة لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من التعدي بالضرب على الفنانة شيرين عبدالوهاب.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال حسام حبيب والذي أنكر تعديه بالضرب عليها مؤكدًا أن ما حدث بينهما ما هو إلا مشادة كلامية فقط لرغبتها في إنهاء شراكتهما في الأستوديو محل الواقعة، وعلى ذلك أمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل المطرب حسام حبيب، في واقعة اتهامه التعدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.