"أنت الحياة".. ورش للأطفال وعروض فلكلورية ضمن فعاليات قصور الثقافة بالقنطرة شرق

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيونى، عددا من الورش المتنوعة للأطفال، ولقاءات توعوية وعروض فلكلورية، بمدينة القنطرة شرق، استمرارا لمشاركتها في مبادرة "أنت الحياة"، في إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

التغيرات المناخية

وشهد مركز شباب القنطرة شرق القديمة، الفعاليات التي استهلت بمحاضرة تثقيفية بعنوان "التغيرات المناخية"، تحدثت خلالها د. ماجدة عطا، مدير مكتبة مصر العامة الأسبق، عن التغيرات المناخية وما يتبعها من آثار سلبية ومنها ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتأثير ذلك على الإنسان وعناصر البيئة كافة والتنمية المنشودة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على البيئة وحماية الكوكب.

بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الورش الفنية للأطفال منها ورش ورسم على الوجه، قدمتها الفنانة سماح علي.

عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية

واختتمت الفعاليات المقدمة ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني التراثية منها "دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، مصر العظيمة بشعبها"، بالإضافة لعزف منفرد على السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة.

الفعاليات قدمت بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، والإشراف التنفيذي أحمد يسري مدير ثقافة الشباب والعمال.