تعرف على موعد عرض فيلم 'إكس مراتي'

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى صناع فيلم إكس مراتي من بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح مؤخرًا من تصوير العمل.

موعد عرض فيلم إكس مراتي

والمقرر عرض فيلم إكس مراتي يوم 24 يوليو الجاري، ضمن موسم أفلام الصيف 2024.

البرومو الأول لـ فيلم إكس مراتي

روج مخرج فيلم إكس مراتي منذ قليل عبر حسابه على إنستجرام البرومو الأول للعمل.

أبطال فيلم إكس مراتي

إكس مراتي من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، وأمينة خليل، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني.

قصة إكس مراتي

تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

شخصيات فيلم إكس مراتي

تظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

أماكن تصوير فيلم إكس مراتي

عمل فريق فيلم إكس مراتي على تصوير عدة مشاهد داخل شقة خلال أسبوع كامل، ثم انتقل إلى إحدى المدن الساحلية لتصوير مشاهد خارجية.

مسلم ضمن نجوم فيلم إكس مراتي

سبق، وأعلن الفنان هشام ماجد عن انضمام مطرب المهرجانات الشعبي مسلم لقائمة نجوم فيلم «إكس مراتي»، ونشر صوره عبر خاصية ستوري على انستجرام، معلقًا: «نورتنا يا وحش».

التعاون بين أمينة خليل ومحمد ممدوح

ويذكر ان فيلم إكس مراتي هو العمل الـ 12 الذي يجمع بين أمينة خليل ومحمد ممدوح في السينما والدراما.

اخر اعمال هشام ماجد

وكان آخر أعمال هشام ماجد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وايضا مسلسل أشغال شقة الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024.

اخر اعمال محمد ممدوح

وكان اخر اعمال محمد ممدوح هو فيلم «أهل الكهف»، وايضا فيلم "شقو" بدور العرض السينمائية، بقيادة المخرج كريم السبكي، فيلم “وش في وش”.