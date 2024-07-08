نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمارين الرياضية.. أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز علي مشاركة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز

شاركت ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو لها، وهي تمارس الرياضة داخل إحدى صالات الجيم، ونالت إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال ياسمين عبدالعزيز

ومن ناحية اخري، تعاقدت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا على تقديم عمل درامي في السباق الرمضاني 2025، ويتولى كتابته السيناريست عمرو محمود ياسين.

تعود إلى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عامًا منذ تقديمها مسرحية "كده أوكيه" عام 2003، حيث تستعد لتقديم مسرحية جديدة تتعاون من خلالها مع المخرج خالد جلال.

آخر اعمال ياسمين عبدالعزيز

وكان آخر اعمال ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل ضرب نار، وشاركت من خلاله بجانب عدد من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي وماجد المصري ومها نصار وانتصار، وعدد آخر من الفنانين.

إعلان ياسمين عبدالعزيز

سبق، طرحت ياسمين عبدالعزيز إعلانها لصالح إحدى شركات المحمول الشهيرة، وظهرت بأكثر من شخصية، وارتدت ياسمين عبدالعزيز في الإعلان فستان زفاف وجلباب بلدي للرقص، وزي رجل، بينما ظهر في نهاية الإعلان الفنان كريم فهمي.

كلمات أغنية دلعله لـ ياسمين عبدالعزيز

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: أنا من دلوقتي مش هعمل غير اللي أنا عايزاه، مش عيني دي بتاعتي هتفرج بس على اللي أنا عايزاه، بمزاجي وبراحتي هسمع اللي أنا عايزاه، واقفل ودني عن اللي أنا عايزاه، دلعِله يا دلعِله، اللي عايز كتالوج البحبة ييجي وأنا أدله.

مرض ياسمين عبد العزيز

ويذكر ان ياسمين عبد العزيز، قد اصيبت بمرض يسمى "أكياس الشوكولاتة" أو بطانة الرحم، المنتشر لدى بعض النساء، ومشيرة إلى أنها مصابة منذ أن كانت في الـ 16 من عمرها، وأجرت 4 جراحات في شهرين، بعد تعرضها لتسمم في الدم.

حب ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي



سبق، أوضح الفنان أحمد العوضي، أن هناك فرقا كبيرا بين انتهاء الزواج وانتهاء الحب، مُشددًا على أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز هى الحب الحقيقي فى حياته، موضحًا أن الفراق مع انتهاء زواجهما هو قدر ولا يمكن أن يعارضه، ولكنها ستظل الأهم في حياته.