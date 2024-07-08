أحمد جودة - القاهرة - طرح البرومو الرسمي لفيلم إكس مراتي والعرض آخر يوليو

يستعد صناع وأبطال فيلم إكس مراتي لعرض الفيلم قريبا خلال الفترة القليلة المقبلة في أواخر شهر يوليو الجاري ليكون واحد من أبرز أفلام موسم الصيف لهذا العام الحالي 2024، وذلك بعد إنتهاء أبطال العمل من تصوير أدوارهم، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



المخرج معتز التوني ينشر البرومو الرسمي الخاص بفيلم إكس مراتي

وحرص معتز التوني مخرج فيلم إكس مراتي على نشر البرومو الرسمي الخاص بالفيلم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق عليه من خلال خاصية الكابشن:

"تفتكروا متجوز ولا مش متجوز".

https://www.instagram.com/reel/C9IJsmgM_No/?igsh=MTZwdmRvcG5mcjJ3dA==

تفاصيل فيلم إكس مراتي

ينتمي فيلم إكس مراتي إلى فئة الأعمال الإجتماعية التي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول هشام ماجد الذي يعمل كـ طبيب نفسي والذي يكون متزوج من الفنانة أمينة خليل وهى سيدة أعمال تمتلك بيوتي سنتر ومن ثمّ يحدث تحول درامي في أحداث الفيلم حيث يظهر الفنان محمد ممدوح وهو حبيب أمينة خليل السابق وهو بلطجي وسيعمل جاهدًا لتفريق أمينة خليل عن زوجها هشام ماجد وتدور باقي أحداث العمل في إطار كوميدي مميز.



أبطال فيلم إكس مراتي

يشارك في بطولة فيلم إكس مراتي كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة أمينة خليل، هشام ماجد، محمد ممدوح، علي صبحي، مصطفى غريب، ونجوم آخرين، والعمل من تأليف كلًا من الثنائي كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سينرجي، والإخراج لـ معتز التوني.