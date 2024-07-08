نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة الشيفات.. أحدث ظهور لـ ياسمين الخطيب من داخل مطبخها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب، علي مشاركة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور لها من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ياسمين الخطيب

وظهرت "الخطيب" في الصور، وهى داخل المطبخ وهى تقوم باعداد الطعام وكتبت "المهم النفس"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها

ياسمين الخطيب على قناة النهار

وتقدم الإعلامية ياسمين الخطيب حاليا البرنامج الاجتماعي "شاي بالياسمين" الذي يعرض على قناة النهار.

اخر ظهور لـ الإعلامية ياسمين الخطيب

سبق، اختفت ياسمين الخطيب عن الأنظار خلال الفترة الأخيرة، فلم تشارك صورا جديدة لمتابعيها، حث كان آخر ظهور لها، خلال مساهماتها في التبرع للهلال الأحمر؛ لمساندة أهل غزة.

آخر أعمال ياسمين الخطيب

وكان آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

فيلم “2 طلعت حرب”

ودارت أحداث فيلم "2 طلعت حرب" في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

كُتب ياسمين الخطيب

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب في أعمال كتابية حيث أصدرت العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، كتاب «كنت في رابعة»، كتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية.

معلومات عن ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب هي ابنة الكاتب سيد عبد اللطيف الخطيب، وكانت في أولى مسيرتها المهنية تعمل ككاتبة مقال في بعض الصحف مثل "صحيفة الدستور، والأحرار، والأخبار، وصحيفة الوطن" ثم رئيسة القسم الاجتماعي في جريدة "صوت الأمة"، مقدمة لفقرة ثقافية على قناة "روتانا مصرية" وشاركت في تقديم برنامج “من الآخر” مع الإعلامي "تامر أمين" ثم بعدها عملت في مجموعة قنوات النهار.

اسرار من حياة الإعلامية ياسمين الخطيب

ويذكر ان الإعلامية ياسمين الخطيب قد تحدثت من قبل عن ازواجها، وقالت: "تعرضت للضرب المبرح من قبل أزواجي السابقين، ورأيي بنصائح ياسمين عز للسيدات، نصائح كوميدية وقبل ما أسمعها أو أسمع رضوى الشربيني هقطع وداني".

