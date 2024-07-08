نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحها في مسلسل جودر.. ياسمين رئيس تستعد لـ رقم سري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة ياسمين رئيس لتصوير أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل اسم “رقم سري” والذي من المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات الأوف سيزون بموسم الشتاء المقبل.

ويستأنف فريق العمل على التحضيرات النهائية للمسلسل تمهيدًا لبدأ التصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، ويعتبر المسلسل جزء ثان من مسلسل صوت وصورة الذي قدمته الفنانة حنان مطاوع العام الماضي، ولكن بأحداث وشخصيات مختلفة، من تأليف سليمان عبد المالك.

مشاركة ياسمين رئيس في مسلسل جودر الجزء الثاني

جدير بالذكر إنه تستأنف ياسمين رئيس تصوير دورها من مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة الجزء الثانيظ بعدما تم عرضزالجزء الأول منه في 15 حلقة في شهر الموسم الرمضاني رمضان الماضي، على أن يتم عرض الجزء الثاني في 15 حلقة وفي الغالب في الموسم الرمضاني المقبل 2025.

مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.