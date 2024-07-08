نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يستمتع بإجازة الصيف في شوارع إيطاليا الساحرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سافر بالامس النجم حسن الرداد إلى إيطاليا لقضاء عطلته الصيفية هناك في وسط أجواء ساحرة في شوارع ايطاليا الجميله التي تتميز بالطبيعة الخلابة وقد نشر عدد من الصور من تلك الرحله معبرا عن سعادته البالغة بوجودة في إيطاليا في وسط اجواء جميله ساحرة

وقد نشر صورا له وهو يرتدي ملابس كجوال تناسب طبيعة الرحله التي بقوم بها والمقرر ان تنتهي خلال ايام ليعود حسن إلي أرض الوطن ليستأنف تحضيراته لاعماله الفنية القادمة.

يذكر ان آخر اعمال حسن الرداد كان مسلسل “محارب” الذي عرض في رمضان الماضي، ويعرض له حاليا برنامج الليله دوب الذي يعرض علي قناة ال mbc

برنامج "الليلة دوب" يعد النسخة المصرية من برنامج "That's My Jam" والذي قام بتقديمه المذيع الأمريكي جيمي فالون.



ويقوم الفنان حسن الرداد بإضافة روح للبرنامج في نسخته المصرية حيث يعتمد حسن الرداد على إستضافة مجموعة من نجوم الفن ويجعلهم يتنافسون فيما بينهم في أكثر من تحدي وكل ذلك في إطار من المرح والكوميديا.