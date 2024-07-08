نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي: شيرين تحتاج استشارة نفسية وهي ليست مدركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء طليقها الفنان حسام حبيب عليها بالضرب وتحريرها محضر ضده.

تعليق طارق الشناوي على أزمة شيرين عبد الوهاب





وقال طارق الشناوي في تصريحات تليفزيونية: شيرين تحتاج إلى استشارة نفسية أكتر من صحية أو فنية، وأنا من المعجبين بيها كفنانة، وأرى أنها من أهم الأصوات على الساحة العربية بحضور طاغي، لكنها تعاني من مشاكل نفسية قاسية، وهي ليست مدركة أين خطوتها القادمة.

وتابع: آخر حاجة قرأناها أنها تقدمت ببلاغ ضد طليقها حسام حبيب، ولا نستغرب أنه من الممكن أن نسمع أن شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب وتزوجا من جديد أو تنازلت عن المحضر، كل شئ بالنسبة للتكوين الشخصي لشيرين ممكن وجائز وغير مستبعد، وده بيحصل في الفترة الأخيرة.

وأضاف: في النهاية أنت طاقة ويتم تبديدها خارج الرقعة وملعب الفن، الطاقة النفسية دي معذبة، وممكن تكون شخصية قطبية بيتحركوا من نقيد لنقيد بيسموهم ثنائية قطبية يعني معندهاش حل وسط يا أبيض يا أسود يا حب يا كره يا زواج يا طلاق معندهاش وسط، وأتمنى إنها تقدر بمساعدة الأصدقاء وأطباء أن تعبر من هذه الأزمة اللي مؤكد أنها أزمة نفسية، وطبيعي واحدة بتضرب وقبل كده تحلق شعرها وضرب وشتائم، وهي محتاجة علاج وأتمنى ده يحصل لأن حرام نفقد صوت بجمال وإبداع شيرين.

واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، محضرا بقسم شرطة التجمع الأول، ضد طليقها الملحن حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات وكدمات وسحجات وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.

حيث ذكرت في بلاغها رقم 7155 جنح التجمع الأول، إنها فوجئت به يأتي إلى فيلتها بمنطقة التجمع الأول وتشاجر معها بسبب حسابات مالية خاصة بالشركة التي بينهما في استديو غنائي وتطورت لتعديه بالضرب المبرح عليها وسرقتها.





وبإحضار المشكو في حقه تم تصالح شيرين عبد الوهاب وتنازلها عن محضر التعدي والمشادات الكلامية مع حسام حبيب وذلك بعدما وقع الطرفين على تصالح، وتعهد الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.



تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب لإصابات خطيرة عقب تعرضها للضرب من قبل طليقها المطرب حسام حبيب داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.



حضور شيرين لقسم الشرطة



وصرح مصدر أمني في تصريحات صحفية له أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجرًا، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الأول والدماء تسيل منها بغزارة، وأفادت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.



الإصابات والعلاج



وأوضح المصدر أن شيرين تعرضت للإصابة بجروح في رأسها وقدميها وعينها، لذا نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم إعداد تقرير طبي بالحالة.





نفي حدوث مشاجرة



وفي المقابل، كشف مصدر مقرب من شيرين وحسام حبيب أن الحديث عن مشاجرة بين الطرفين غير صحيح، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات بينهما.





الخلاف العائلي



ووضح المصدر أن الواقعة تعود إلى نشوب أزمة بين شيرين وابنتها بسبب خلاف حول عدد من الأمور، حيث شعرت شيرين بحالة من الضيق بسبب عدم استجابة ابنتها.

البلاغ الرسمي والتحقيقات



وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شيرين عبد الوهاب يفيد باحتجازها وتعذيبها على يد طليقها داخل شقة بالتجمع الأول.



وبناءً على التحريات، تأكدت صحة البلاغ، وتقوم أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

