نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي يروج لمسرحية " ميمو" بهذة الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد حلمي لمسرحية “ ميمو” وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C9IlACjqAot/?igsh=MWZ3NndtMmh2aGwxMA==

علق قائلا:' مسرحية ميمو على مسرح جراند نايل تاور

حل الفنان أحمد حلمي ضيفًا على برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc masr، رفقة المستشار تركي آل الشيخ، والفنان كريم عبد العزيز، المخرج مروان حامد، الموسيقار هشام نزيه، وغيرهم، تقديم الإعلامي عمرو أديب

وتحدث أحمد حلمي، عن صندوق بيج تايم لـ هيئة الترفيه، وقال: الفنان بيكون هدفه إنه يوصل لأكبر قدر من الجمهور بمختلف جنسياته ودياناته، الفن رسالة مهمة ولما يتاح ليا الفرصة إني أوصل لقاعدة أكبر من البشر لازم أستغلها والاتحاد العربي من أسمى الأشياء، وشوفنا مؤخرًا الرعاية والاهتمام بفيلم ولاد رزق من قِبل السعودية.

بالإضافة للفنان كريم عبد العزيز، الذي تحدث عن صندوق بيج تايم لـ هيئة الترفيه، وقال: الفن عربي، ومصر والسعودية وجهان لعملة واحدة ودي علاقة قديمة مش أنا اللي هقولها، وإحنا واجهة للعرب بشكل عام، وسعيد بالاتحاد بين هيئة الترفيه والشركة المتحدة.

وأوضح أحمد حلمي، إن الهدف الأسمى لأي فنان هو الوصول لأكبر قدر من الجمهور باعتبار أن الفن رسالة شديدة الأهمية.